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Kadın - Aile Altı Ezmeli kebap nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Altı Ezmeli kebap nasıl yapılır?

Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ezmeli kebap, akşam yemeklerinizde damaklarda taht kuracak. İşte ezmeli kebap tarifi….

Yeniakit Publisher
2022-09-28 13:56:00 - 2022-09-28 13:58:59
Altı Ezmeli kebap nasıl yapılır?

Altı Ezmeli Kebap malzemeleri

Yarım kilo köftelik kıyma

4 adet sivri biber

Karabiber

Pulbiber

Tuz

Ezmesi için

5 adet domates

1 adet soğan

3 adet yeşil soğan

1 yemek kaşığı sumak

Zeytinyağı  

Tuz

Yapılışı

Biber ve domatesleri yıkadıktan sonra ızgarada közlüyoruz. Kabuğunu soyduğumuz domatesleri bıçakla kıyıyoruz. Soğanı rendeledikten sonra suyunu sıkarak ezmemize ekliyoruz. Tuz ve zeytinyağını da ekledikten sonra karıştırıyoruz. Kıymaya pulbiber, karabiber ve tuzu ekleyip yoğuruyoruz. Blenderden geçirdiğimiz biberleri kıymanın içine ilave ediyoruz. Küçük yuvarlak köfteler hazırlayıp şişe dizdikten sonra fırının ızgara konumunda şişlerimizi çevirerek pişiriyoruz. Kıydığımız domatesleri servis tabağına aldıktan sonra kebapları üzerine yerleştiriyoruz. Tereyağı kızdırıp üzerine döküyoruz. Maydanoz ve sivribiberle de lezzet katabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.

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