Alternatif yakıtlı araçlara ilgi arttı

Onur Yılmaz

Deloitte tarafından hazırlanan Otomotiv Tüketicileri 2021 Araştırması’nın sonuçları Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) katkılarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantı ile açıklandı. Toplantıya, ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Deloitte Türkiye Tüketim Endüstrisi ve Otomotiv Sektör Lideri Özkan Yıldırım ve Deloitte Global Otomotiv Sektör Lideri Harald Proff konuşmacı olarak katıldı. Toplamda 23 ülkede 24 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma gelecekteki araç tercihleri, alternatif yakıtlı araçlara geçiş ve araç finansman trendleri gibi konularda tüketicilerin beklentilerini gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, tüketicilerin elektrikli araçlara yönelik eğilimi güçlense de belirsizlik karşısında bilinirlik ve alım gücü önem kazanıyor. Kovid-19 salgının neden olduğu finansal endişelere rağmen alternatif yakıtlı araçlara olan ilgi devam ediyor.

Tüketicinin tercihi benzinli/dizel

Araştırmaya göre, bir sonraki araçlarında tüketicilerin güç üretme ve aktarma teknolojisi tercihleri, ABD’de yüzde 74 benzinli/dizel, yüzde 16 hibrit, yüzde 5 elektrikli olurken, Çin’de yüzde 55 benzinli/dizel, yüzde 29 hibrit, yüzde 11 elektrikli olarak öne çıkıyor. Türkiye’de ise araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 53 benzinli/dizel, yüzde 34 hibrit ve yüzde 8 elektrikli, yüzde yüzde 5’inin ise diğer yakıt türlerini kullanan araç tercihleri ortaya çıkıyor. Araştırma bulgularına göre, elektrikli araç satın almak isteyenlerin hedefinin yakıt maliyetlerini düşürmek, daha iyi bir sürüş deneyimi yaşamak ve emisyonu azaltmak olduğu görülüyor. Ancak şarj altyapısı ve elektrikli araç menzili ile ilgili endişeler akılda kalmaya devam ederken, tüketiciler için şarj süresi de bir diğer temel endişe kaynağı oluşturuyor.

Pandemi planları etkiledi

Deloitte Otomotiv Tüketicileri 2021 Araştırması’na göre, elektrikli araç almak isteyen tüketicilerin yüzde 55’i 200 bin ve altı, yüzde 29’u 200-300 bin TL aralığında ve yüzde 15’i 300 bin TL ve üzeri ödemeye hazır olduklarını ortaya koyuyor. Tüketicilerin üçte biri alternatif motorlu bir araç için 25 bin liradan fazla ödemeye hazır olduklarını belirtiyor. Küresel tüketici davranışı, bir aracı satın almadan önce finansman seçeneklerini araştırmak için harcanan zamana göre kayda değer oranda değişiklik gösteriyor Türkiye’de tüketicilerin yüzde 31’i mevcut araçlarını satın almadan önce finansman seçeneklerini araştırmak için 5 saatten fazla süre harcarken, yüzde 27’si 1 ile 3 saat, yüzde 11’i 1 saatten daha az süre harcıyor. Almanya’da ise tüketicilerin finansman seçenekleri için yüzde 53’ü araştırma yapmazken, sadece yüzde 10’u 5 saatten fazla süre harcıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle tüketicilerin yüzde 56’sı bir sonraki araçlarını almayı planladıkları takvimi değiştirdi ve çoğu da satın almayı ertelemeyi düşünüyor. Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 41’i bir sonraki aracını başlangıçta planladığından daha sonra almayı düşünürken, yüzde 15’i bir sonraki aracını başlangıçta planladığından daha erken almayı düşünüyor. yüzde 44’ü ise bir sonraki aracını almak için oluşturduğu takvimi değiştirmediğini ifade ediyor.

Yüzde 44'ü vazgeçmedi

Araştırmaya göre, Japonya’da tüketicilerin yüzde 74’ü Kovid-19 salgını nedeniyle bir sonraki araçlarını almak için takvimlerini değiştirmezken, yüzde 18’i planladığından sonra araçlarını almayı düşünüyor. Türkiye’de ise tüketicilerin yüzde 44’ü planlarını değştirmezken, yüzde 41’i planladığından sonra araç almayı değerlendiriyor