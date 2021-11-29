Kahrıman, “Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 3 bin 600 civarında üretim yeri var. Avrupa’da ve Ortadoğu’da birçok firmanın üretimi burada yapılıyor. Alternatif üretim merkeziyiz. Çok iyi kremler, parfümler, şampuanlar üreten bir ülkeyiz. Çok fazla insan kaynağımız ve çeşitliliğimiz var” dedi.