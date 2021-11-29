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Ekonomi “Alternatif üretim merkeziyiz”
Ekonomi

“Alternatif üretim merkeziyiz”

Türkiye kozmetik alanında önemli bir ülke konumunda. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Başkanı Levent Kahrıman, ülkenin bu konumunu koruyup güçlendireceğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:01:00 -
“Alternatif üretim merkeziyiz”

Kahrıman, “Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 3 bin 600 civarında üretim yeri var. Avrupa’da ve Ortadoğu’da birçok firmanın üretimi burada yapılıyor. Alternatif üretim merkeziyiz. Çok iyi kremler, parfümler, şampuanlar üreten bir ülkeyiz. Çok fazla insan kaynağımız ve çeşitliliğimiz var” dedi.

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