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Alternatif Bank'a yabancı para transferlerinde "Mükemmellik Ödülü"

Banka, Commerzbank tarafından yabancı para transferlerini yüksek operasyonel kalitede gerçekleştirmesi nedeniyle "STP Mükemmellik Ödülü" aldı

25 Haziran 2019 Salı 10:29
Alternatif Bank'a yabancı para transferlerinde "Mükemmellik Ödülü"

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, dünyanın önde gelen bankalarından Commerzbank tarafından yabancı para transferlerini yüksek operasyonel kalitede gerçekleştirmesi nedeniyle "STP Mükemmellik Ödülü"ne layık görüldü.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 2018 yılı boyunca uçtan uca otomasyon sağlayarak ticari ödemeler ve bankalar arası para transferinde yüksek kalitede işlemlere imza atması sebebiyle Commerzbank tarafından verilen "STP Mükemmellik Ödülü"nün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, uluslararası ticaretin ve ülkeler arası para transferlerinin yoğun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşlemleri yüksek kalitede gerçekleştirmek, bankacılık hizmetlerinin olmazsa olmazı haline geldi. Alternatif Bank olarak benimsediğimiz 'danışman bankacılık' stratejimizle insan kaynağımıza ve teknolojiye önemli yatırımlar yapıyor, müşterilerimize yüksek kalitede hizmetler sunmak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda dünyanın önemli finans kurumlarından Commerzbank'ın titiz değerlendirme kriterleri sonucunda böylesine prestijli bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz."

Alternatif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şakir Sömek de "Nostro hesap ilişkilerimizin etkin yönetilmesi bankamızın muhabir ilişkileri stratejisinin en önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uluslararası EUR ödemelerinde dünyanın önde gelen bankalarından Commerzbank’tan STP Mükemmellik Ödülü’nü almak, bankamızın müşteri memnuniyeti odaklı iş yapış biçimini somut olarak göstermesi açısından önem taşıyor. Alternatif Bank olarak ilerleyen dönemlerde de muhabir bankacılık alanında kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:29
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