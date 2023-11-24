Altcoinler ralliye devam ederken... Bitcoin piyasasında geri çekilme korkusu

Bitfinex’in yayınlandığı Alpha Raporu’na göre, altcoin piyasalarındaki ralli devam ederken, Bitcoin piyasalarında geri çekilme korkusuyla konsolidasyon ve belirsizlik yaşanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun ETF başvurularını ertelemesi piyasalarda temkinli bir atmosfer oluşturuyor ancak birçok kişi Fed’in ETF onayının yakın gelecekte gerçekleşeceğini öngörüyor.

Konsolide belirsizlik

Altcoin piyasalarında yaşanan ralli devam ederken, Bitcoin piyasaları ise tam tersine, fiyatlarda uzun sürecek bir geri çekilmenin yaşanacağına dair bir korkuyla birlikte bir konsolidasyon ve belirsizlik safhasına girdi. Geçen hafta Bitcoin’in 38 Bin dolar direncini ikinci kez aşma çabasına rağmen, Kümülatif Hacim Delta ve açığa satışlarda yaşanan yüzde 8,7’lik düşüş, spot piyasada belirli limitli satış emirlerinden yoğun kâr alımları gerçekleştiği için kısa sürdü.

Kar isteği törpülendi mi?

Bitcoin’in işlem fiyatı şu sıralarda Kasım ayı başındaki açılış fiyatı civarında seyrederken, vadeli işlem sözleşmelerinde görülen pozitif fonlama oranları, Bitcoin’i kısa vadeli elinde tutanların kâr elde etme isteğinden kaynaklı olarak gelişen satış baskısıyla yükseliş hareketi giderek gücünü kaybediyor. Şu anda, kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının yaş aralığı genişlemiş durumda. Bitcoin fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 120’lik bir artış yaşanırken, kısa vadeli Bitcoin varlık oranının daha düşük olduğu gözlemleniyor. Bu durum Bitcoin’i uzun vadeli yatırım olarak elinde tutanların mevcut mal miktarının daha yoğun olduğunu ortaya çıkarıyor.