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Altaylı, “S-400'ler alınamaz, alınsa da kullanılamaz” diyordu... Alınınca: Türkiye dünya düzenini değiştirdi

Fatih Altaylı, birkaç ay önce S-400’lerin alınamayacağını iddia etmiş, alınsa da kullanılmayacağını söylemişti. S-400’lerin 1’inci kısmının teslimatı dün yapıldıktan sonra Altaylı, bugünkü yazısında S-400’lerin alımını destekledi, “Türkiye dünya düzenini değiştirecek bir hamle yaptı.” dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:55
Altaylı, “S-400'ler alınamaz, alınsa da kullanılamaz” diyordu... Alınınca: Türkiye dünya düzenini değiştirdi

 yeniakit.com.tr  Türkiye, küresel eşkıya ABD’nin tüm tehditlerine rağmen geri adım atmayarak, hava sahasını koruma altına almak için Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemi’ni satın aldı ve sistemin teslimatı dün yapılmaya başlandı. Aylar önce S-400’lerin ABD yüzünden satın alınamayacağını, alınsa bile getirilemeyeceğini, getirilse bile kullanılamayacağını iddia eden birçok isim, dün itibariyle suskunluğa büründü. Satın alımın olamayacağını savunanlardan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı ise, satın alımı desteklemeye başladı. Altaylı hatasından dönmüş olsa da, geri adım atıp “tükürdüğünü yalaması” gözlerden kaçmadı.

“Türkiye’ye gelmeyecek, gelse de kullanılmayacak”

Fatih Altaylı, 2019’un Mayıs ayında yayınladığı bir yazısında, hükümetin ısrarla geri adım atılmayacağını dile getirmesine karşın, alınan S-400'lerin Türkiye'ye gelmeyeceğini, gelirse bile depoya kaldırılacağını iddia etmişti.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

S-400 alımı ile ilgili yazıma ‘Ne demek istiyorsun?’ diye sormuş pek çok okur.

Ne demek istediğim açık değil mi!

Rusya’dan satın aldığımız S-400’ler büyük ihtimale Türkiye’ye gelmeyecek diyorum.

Muhtemeldir ki, Türkiye’ye yakın bir Rus üssüne kurulabilir ve oradan Akkuyu nükleer santralini koruyabilir diyorum.

Yok eğer Türkiye’ye gelirse bir depoya kaldırılır ve kullanıma hazır hale getirilmez diyorum.

Böylece Rusya’ya düşürdüğümüz uçağın diyetini ödemiş oluruz diyorum.

ABD’ye de ‘Merak etmeyin. Size bağlıyız, NATO’ya bağlıyız’ mesajı vermiş oluruz diyorum.

Bu bir bilgi değildir diyorum.

Bu bir tahmindir diyorum.

Daha ne diyeyim diyorum.

“Vatandaş kalbiyle hareket ediyor ama devletler değil”

Altaylı, 2019’un Mart ayında yayınladığı bir yazısındaysa, Türkiye’nin ABD’ye karşı hareket etmesinin vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandığını, Amerika’ya, “Çatlasan da patlasan da alacağız S-400’leri” dendiği zaman insanların gururunun okşandığını söylemişti. Altaylı, “ABD’nin öfkesine rağmen S-400 almaya cesaret eden kim var ki, Çin bir de biz. Belki bir de Hindistan. Onların milyar nüfusu var ama bizim de yüreğimiz var. Helal olsun bize.” diyerek ironi yapmış, kendince Türk milletini ti’ye almıştı.

“Dünyanın düzenini değiştirecek teslimat”

Fatih Altaylı, bugünkü yazısındaysa hatasından döndü, sonunda S-400’lerin satın alınmasının doğruluğunu anladı. Altaylı, geçmişteki yazılarını da, “hükümet içindeki çok önemli bir kaynağa” dayandırdı.

Sadece Türkiye değil, tüm dünya siyaseti, jeopolitiği açısından çok önemli bir gelişme.” diyen Altaylı, “Türkiye de bildiği yolda ilerledi ve S-400’ler gelmeye başladı. 2020 gelmeden, Türkiye tüm bataryaları teslim almış ve kullanılabilir hale getirmiş olacak. Şimdilik görünen o...” ifadelerini kullandı.

ABD’nin S-400 meselesini karşılıksız bırakmayacağını savunan Fatih Altaylı, “Çünkü bu satın alma düşünülenden çok çok daha önemli. Türkiye’nin S-400’leri satın almasının,Dünya dengelerini değiştirecek bir hamle olarak görüldüğünü söyleyeyim.” diye yazdı.

Yani lafın kısası burada ABD’nin karizması söz konusu.” diyen Altaylı, şunları yazdı:

Çizdirmemek için her şeyi yapacaklardır.

Trump’ın olumlu laflarına gelince.

Onun için dün dündür, bugün bugün.

Dış ilişkilerde bir ülke liderinin öyle davranması beklenir zaten.

Sonuç olarak Türkiye dünya düzenini değiştirebilecek bir adım attı.

Bedelini ödetmek isteyeceklerdir elbette.

Ama o kadar da kolay olmayacaktır.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:55
  1. S-400
  2. Fatih Altaylı

YORUM YAZ

  • Ali koyuncuAli koyuncu30 dk önce
    Bir demiri kıvırsan kırılırdı bu adam kıvıra kıvıra beli kopmadı

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