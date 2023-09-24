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Siyaset Altaylı CHP'deki gizli anlaşmayı "İstanbul'un yeni il başkanı hayırlı olsun diyerek" açıkladı
Siyaset

Altaylı CHP'deki gizli anlaşmayı "İstanbul'un yeni il başkanı hayırlı olsun diyerek" açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 13:16:00 -
Altaylı CHP'deki gizli anlaşmayı "İstanbul'un yeni il başkanı hayırlı olsun diyerek" açıkladı

Fatih Altaylı bugünkü yazısında CHP Genel Merkezi'ndeki gizli anlaşmayı İstanbul'un yeni il başkanı olacağını iddia ettiği ismi açıklayarak duyurdu.

CHP’de değişim rüzgârları hala etkisini sürdürürken bir yandan da İl kongreleri devam ediyor.

Genel Merkez'de gözler Kurultay tarihine çevrilmişken Haliç Kongre Merkezi’nde 8 Ekim’de yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi dört gözle bekleniyor

Altaylı, kongreye günler kala CHP İstanbul İl Kongresi’nde kazanacağını iddia ettiği ismi açıkladı.

Altaylı, köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

CHP’de Kurultay öncesi sular duruluyor gibi.
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En azından illerde kanlı yarışlar yaşanmaması, dışarıya paramparça ve kavga içinde bir görüntü verilmemesi için temel bir uzlaşma sağlanması konusunda taraflar anlaşmış durumda. Anlaşma olmasa da anlaşmış gibi yapma ve kılıçları kınına sokma durumundalar.

"YENİ GÖREVİ HAYIRLI OLSUN"

Bunun ilk sonucu Ankara İl seçiminde görüldü. İstanbul’da da hem İmamoğlu hem de genel merkez Özgür Çelik ismi üzerinde uzlaştılar.

Özgür Çelik’e yeni görevi hayırlı olsun.

27 İLÇE BAŞKANI DESTEK VERDİ

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanı olmak için adaylığını ilan etti. Çelik’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği toplantıya çok sayıda milletvekili, 27 ilçe başkanı ve partililer de katılarak, destek verdi.

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