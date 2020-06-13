Altay'ın takım kaptanı Özgür Özkaya: "Koronavirüs sürecini iyi geçirdik"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın takım kaptanı Özgür Özkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve yeniden başlayacak lige hazır olduklarını söyledi.

Özgür Özkaya, yaptığı açıklamada, mayıs ayının ikinci haftasından bu yana tesislerde hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Süreci iyi değerlendiren takımların avantajlı olacağını vurgulayan Özgür Özkaya, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sürecini takım olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Zorunlu arada hocalarımızın verdiği idman programına uygun şekilde tesislere geri döndük. Beraber yaptığımız idmanlarda tüm takım arkadaşlarımın hazır olduğunu gördüm. Gelecek pazar günü Akhisarspor'u yenerek yeniden başlayan lige 3 puanla start vermek istiyoruz. Biz bu maça her yönüyle hazırız. Sezon başında hedefimizi Süper Lig olarak belirlemiştik. Sezona iyi başladık, sonrasında istenmeyen sonuçlar geldi ve 2 hoca değişikliği yaşandı. Liglere ara verilmeden önce hocamız Yalçın Koşukavak ile çok iyi bir çıkış yakaladık. Takım içinde herkes Süper Lig'e inanmış durumda. Akhisarspor'u mağlup ederek, Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Ben inanıyorum ki sezon sonunda Altay'ı layık olduğu Süper Lig'e çıkaracağız."

Öte yandan siyah-beyazlı takım, 21 Haziran Pazar günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.