Altay'dan orta sahaya takviye
İzmir ekibi Altay, ortasahaya Adanaspor'dan Tevfik Altındağ'ı transfer etti.28 Ağustos 2018 Salı 14:53
1. Lig ekiplerinden Altay, Adanaspor'dan Tevfik Altındağ ile anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sportif direktör Özden Töraydın'la bir araya gelen Tevfik Altındağ'ın, 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Futbola Almanya'da başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye kariyerinde MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve son olarak Adanaspor formaları giydi.
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