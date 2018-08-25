Altay'dan İstanbul'da gol şov! 5-0
1. Lig'in 3. haftasında Altay, deplasmanda İstanbulspor'u 5-0 yendi.25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:57
İstanbulspor: 0 - Altay: 5
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Anıl Usta
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 46 Etoga), Muhammed Ali Kurt, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic, Muhammed Demirci (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Barış Örücü (Dk. 59 Bauque), İbrahim Yılmaz
Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ferhat Çulcuoğlu, Metin Yüksel (Dk. 58 Atakan Rıdvan Çankaya), Kappel, Aganovic, Eugenio (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Paixao (Dk. 75 Murat Uluç )
Goller: Dk. 34, 43, 56 Paixao, Dk. 59 Kappel, 90+2 Aganovic (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 40 Onur Ergün (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Özgür Özkaya, Dk. 62 İbrahim Öztürk, Dk. 84 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 87 Kappel (Altay), Dk. 32 Wellington, Dk. 42 İbrahim Yılmaz, Dk. 86 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)
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