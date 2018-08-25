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Altay'dan İstanbul'da gol şov! 5-0

1. Lig'in 3. haftasında Altay, deplasmanda İstanbulspor'u 5-0 yendi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:57
Altay'dan İstanbul'da gol şov! 5-0

İstanbulspor: 0 - Altay: 5

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Anıl Usta

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 46 Etoga), Muhammed Ali Kurt, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic, Muhammed Demirci (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Barış Örücü (Dk. 59 Bauque), İbrahim Yılmaz

Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ferhat Çulcuoğlu, Metin Yüksel (Dk. 58 Atakan Rıdvan Çankaya), Kappel, Aganovic, Eugenio (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Paixao (Dk. 75 Murat Uluç )

Goller: Dk. 34, 43, 56 Paixao, Dk. 59 Kappel, 90+2 Aganovic (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 40 Onur Ergün (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Özgür Özkaya, Dk. 62 İbrahim Öztürk, Dk. 84 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 87 Kappel (Altay), Dk. 32 Wellington, Dk. 42 İbrahim Yılmaz, Dk. 86 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:57
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