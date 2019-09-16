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Altay’da Putsila göz dolduruyor

TFF 1.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:43
Altay’da Putsila göz dolduruyor

TFF 1. Lig’de oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkaran Altay’da, Belaruslu hücumcu Putsila sezona oldukça iyi bir başlangıç yaparak teknik heyetin yüzünü güldürdü.


Sezona Ümraniyespor yenilgisiyle başladıktan sonra toparlanan ve üst üste oynadığı 2 maçı kazanarak son 3 maçından 7 puan çıkaran Altay’da yüzler gülüyor. Son olarak Boluspor’u deplasmanda 2-0 deviren siyah-beyazlılarda, 5. dakikada takımının ilk golünü atan Anton Putsila da sezona oldukça iyi bir giriş yaptı. Geçen sezon devre arasında MKE Ankaragücü’nden transfer edilen Putsila, bu sezon 4 maçta 358 dakika süre aldı. Belaruslu futbolcu, bu süre zarfında rakip fileleri 2 defa sarsmayı başardı. Geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan ve tam anlamıyla bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun performansı teknik heyeti memnun etti.



Geçen sezonu geçti


İlk 4 haftada rakip ağları 2 kez havalandıran Putsila, şimdiden geçen sezonki performansını geride bıraktı. Geçtiğimiz yılın ilk sezonunda MKE Ankaragücü ile 12, Altay ile 10 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti. Henüz 4 haftada 2 gole ulaşan Belaruslu oyuncunun kariyer rekoru ise 4 gol. 2014-2015 sezonunda Torpede Moskova’da, 2017-2018 sezonunda ise MKE Ankaragücü’nde sezonu 4 golle noktalayan Anton Putsila’nın, herhangi bir sakatlık yaşamaması durumunda kendi kariyer rekorunu kırmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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