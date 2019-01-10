Altay'da Ivanov takımdan ayrıldı

Altay'da Ivanov takımdan ayrıldı10 Ocak 2019 Perşembe 13:17
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Bulgar oyuncusu Ivan Kamenov Ivanov'un, sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Ivanov ile kulübün yollarının ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, sözleşmesini tek taraflı fesheden Bulgar futbolcunun dün akşam Antalya kampında ayrıldığı ve ülkesine döndüğü kaydedildi.
Sezon başında takıma dahil olan Ivanov, siyah-beyazlı formayla ligde ve kupada 7 maça çıkmıştı.
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