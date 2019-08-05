Altay'da hedef şampiyonluk





İZMİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, bu sene geçen seneye göre çok daha büyük hedeflerinin olduğunu belirterek, "Altay Spor Kulübü ve büyük Altay camiası Süper Lig'e hazır. Bu sene bunun için mücadele edeceğiz." dedi

İzmir'de bir otelde basın toplantısı düzenleyen Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı takımın 2019-2020 sezonunda giyeceği formaları basına tanıttı.

Özgür Ekmekçioğlu, taraftarlar, futbolcular ve yönetim kurulu olarak büyük bir dayanışma içinde sezona hazırlandıklarını söyledi.

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Ekmekçioğlu, "Geçen seneye göre çok daha büyük hedeflerimiz var, bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Altay Spor Kulübü ve büyük Altay camiası Süper Lig'e hazır. Bu sene bunun için mücadele edeceğiz. Futbolcularımız bu sezon bu güzel formaları bütün güçleriyle mücadele ederek terletecekler, yolun sonunda hedefimiz şampiyon olmak. Biz formanın uğuruna inanan bir camiayız." diye konuştu.

Maçlarını bu sezon Menemen Stadı'nda oynamak için gerekli izinleri aldıklarını hatırlatan Ekmekçioğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından müsabaka verilmesi için bazı eksikleri var. Passolig sistemi yoktu, yeni kuruluyor. Sahanın ölçülerinde bazı sıkıntılar gideriliyor. Tesisin içerisindeki eksiklilerin giderilmesinin ardından Menemen Stadyumu kullanıma hazır hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Ekmekçioğlu, Puma markasıyla ortaklaşa hazırlanan formaların ve lisanslı ürünlerin E-Store aracılığıyla taraftarlarımızla buluşturacaklarını aktardı.

Toplantıya katılan futbolcular, toplantı sonunda takımın yeni formalarıyla basın mensuplarına poz verdi.



