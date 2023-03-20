Altay Tankında kullanılacak! Yerli motorda son durumu paylaştı

CNN Türk’e konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ALTAY Ana Muharebe Tankı için yerli motor çalışmaları üzerine "ALTAY’da kullanacağımız motorun önemli aşamaları geçildi, bunun tank üzerindeki testlerini başlatmaya niyetliyiz" açıklamasında bulundu.

ALTAY için atış kontrol sistemi gibi diğer bileşenlerin de geliştirme/iyileştirme çalışmalarında da yakın zamanda önemli mesafeler kat edildi.

ALTAY'da kullanılacak BATU Güç Grubunun transmisyonunun ilk kez 27 Ocak 2023 Cuma günü çalıştırıldığı açıklanmıştı. Ek olarak BATU güç grubunun soğutma paketi dahil tüm sistem olarak çalıştırılması için faaliyetlerin devam ettiği belirtilmişti.

2023 yılının Nisan ayında ise ALTAY tankı için teslimat takviminin açıklanması planlanıyor. Şimdiye kadar motor ve transmisyonun ayrı ayrı çalıştırıldığı önümüzdeki süreçte ise soğutma sistemi vd. entegre edilerek güç grubu olarak çalıştırılacağı açıklanmıştı. BMC Power’ın yılda 1.000 adet motor üretim kapasitesi bulunmakta. Şirket yılda yaklaşık 800 adet silindirli ve 200 adet V tipi motor üretim kabiliyetine sahip.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALTAY tankına Güney Kore Transmisyonu için sözleşme imzalanmıştı

Güney Kore merkezli SNT Heavy Industries ile BMC arasında ALTAY tankında kullanılmak üzere 1500 beygirlik otomatik şanzımanın ihracatı için sözleşme imzalanmıştı. SNT Heavy Industries tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşmanın toplam değeri 200 milyon euro. Ek olarak anlaşma farklı opsiyonları da içermekte.

İhracat sözleşmesinin ALTAY ana muharebe tankı üzerinde yapılan sekiz aylık testler sonrasında imzalandığı belirtilmişti. Bu kapsamda engebeli arazide ve zorlu ortamda bile bir günde yaklaşık 200 km’lik arazi sürüşünün yapıldığı aktarılmıştı.

ALTAY T3 AMT için planlanan özellikler açıklandı

5. Kara Sistemleri Semineri’nde T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın T3 konfigürasyonunda kullanılması planlanan özellikler açıklanmıştı. Özellikler şu şekilde sıralanıyor:

- Otomatik Dolduruculu İnsansız Kule

- Farklı cins ve çapta ana silah kullanımı

- Düşük ağırlık

- Yüksek hareket kabiliyeti

- Mürettebat Koruma Kapsülü

- Yüksek güç/ağırlık oranı

- İKA ve İHA kullanımı

- Güdümlü mühimmat kabiliyeti

- Dual UKSS kullanımı

- VR Gözlük

Planlanan özellikler incelendiğinde insansız kule ve mürettebat koruma kapsülüyle mürettebatın bekasına yönelik iyileştirmeler öne çıkarken farklı çapta ana silah kullanımı yakın zamanda ortaya çıkan 130 mm top gibi olasılıkları akla getirmektedir.

İHA kullanımı yeni nesil ana muharebe tankı tasarımlarında öne çıkan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın zamanda İHA’lar; tanklara keşif, gözlem ve taarruz desteği sağlayabilecek düşük maliyetli platformlar olarak ele alınmaya başlamıştır.

DefenceTürk