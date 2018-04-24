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Altay tankı ihalesini kazan firma belli oldu

Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi.

24 Nisan 2018 Salı 17:50
Altay tankı ihalesini kazan firma belli oldu

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.

AA muhabirinin Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde karara varıldı.

SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

Altay tankının seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 17:50
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