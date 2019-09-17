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Altay tankı için üretimbaşladı

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni talepleri doğrultusunda geliştirilen Altay tankının ilk prototiplerini üretmeye başladıklarını açıkladı.

17 Eylül 2019 Salı 15:38
Altay tankı için üretimbaşladı

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni talepleri doğrultusunda geliştirilen Altay tankının ilk prototiplerini üretmeye başladıklarını dile getirerek, "Hızlı şekilde ilk seri üretimi bir aksilik çıkmazsa 2021'de TSK'de göreceğiz, ilk seri üretim orada başlayacak." dedi.

Türkiye'nin lider savunma sanayisi şirketlerinden BMC, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) Altay ana muharebe tankının seri üretim sürecindeki ilk konfigürasyonu olan Altay T1'i sergiledi.

Daha önce savunma sanayisi fuarlarında sektördeki profesyonellere tanıtılan Altay, böylece ilk kez geniş halk kesimlerine açık bir etkinlikte sergilenmiş oldu.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seri üretim görevini aldıktan sonra yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

BMC'nin seri üretim ihalesi sonrasında ilk prototipi teslim aldığını ve tank üzerinde tekrardan geliştirme çalışmalarına başladığını anlatan Öztürk, "Tankın geliştirmesi devam ediyor. TSK'nin şu andaki isterleri daha farklı olduğu için aracın yenileri yapılmaya başlandı. Paydaşlarımızla ortak çalışıyoruz. Türkiye'nin milli markaları beraber çalışıyor. Tankın ilk prototiplerini üretmeye başladık. Şu anda prototipler üretiliyor. Ülkemizin çok bekleme vakti olmadığı için Arifiye fabrikasında geliştirilen tankın ilk prototiplerini üretmeye başladık. Şu anda arkadaşlarımız orada çalışıyor. Hızlı şekilde ilk seri üretimi bir aksilik çıkmazsa 2021'de TSK'da göreceğiz, ilk seri üretim orada başlayacak." diye konuştu.

2023'te yerli tank motoru

Bir taraftan da tankın motorunu yerlileştirmeye çalıştıklarını ifade eden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bin 500 beygirlik, şanzımanıyla beraber motoru yerlileştirmeye çalışıyoruz. Bu da bir aksilik çıkmazsa ilk tankımızın üzerine 2023'te koyacağız. Bundan sonra hiçbir ülkeye bağımlılığımız kalmadan bu araçları üretmeye devam edeceğiz. Sorumluluğumuzun ağır olduğunu biliyoruz. Ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. bunu daha da ileriye götürmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ama bu tek başınıza yapılan bir operasyon değil. Türkiye'deki yerli firmalarla beraber ortaklaşa bu işi yürütmeye çalışıyoruz."

Zırh sürprizi

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Öztürk, zırh üretimi için de özel bir çalışma sürdürdüklerini bildirdi. 

Büyük ihtimalle yakın zamanda bu çalışmanın lansmanını yapacaklarını dile getiren Öztürk, "Bu da halkımıza sürprizimiz olsun. Bizden sonraki nesiller inşallah yüzde 100 yerli, tamamen kendileri ürettikleri araçları kullanacaklar, dünyaya bağımlılıkları olmadan yaşayacaklar inşallah. Onunu için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay tankı için başlangıçta yurt dışından temin edilen sistemlere yönelik sıkıntı yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruya Öztürk, "Ülkeler arasında kriz olduğu zaman size mutlaka yansıyor ama bunlar aşılmayacak şeyler değil, aşıyorsunuz. Çünkü dünyada tek bir üretici yok, başka alternatifleriniz var, elinizde başka kuvvetli nüanslar var. Onlarla beraber gerekeni yapıyorsunuz. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok." karşılığını verdi.

Altay, Katar'a teste gidecek

Öztürk, Altay tankına yönelik yurt dışından gelen taleplere ilişkin de bilgiler verdi.

Özellikle Orta Doğu'dan Altay'a çok büyük talep olduğunu vurgulayan Öztürk, "Hatta yılbaşında ortağımız Katar'a testlere gidecek, yarışmaya katılacak ve orada da birinci olacağına inanıyoruz. Orada da bir aksilik çıkmadan gelecek. Hatta Katar Savunma Bakanımızın bize sözü var, araç testlerden geçtiği zaman ilk 250 tane siparişi geçecekler." 

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 15:38
  1. İstanbul
  2. Altay Tankı
  3. BMC
  4. TEKNOFEST İSTANBUL
  5. Yasin Öztürk
  6. Anadolu Ajansı

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