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Spor Altay, İstanbulspor'u devirdi
Spor

Altay, İstanbulspor'u devirdi

Play-off'un ilk maçında Altay, İstanbulspor'u 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 03:21:00 -
Altay, İstanbulspor'u devirdi

Yarı final turu ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın galibi, 3-2'lik skorla ev sahibi Altay oldu.

İzmir ekibine galibiyeti getiren goller, Kappel ve Paixao'dan (2) geldi. Konuk ekibin her iki golünü de Onur Ergün kaydetti.

Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, biri Altay ve ikisi İstanbulspor adına olmak üzere 3 kez penaltıya hükmetti.

Rövanş mücadelesi, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

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