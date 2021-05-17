  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul Valiliği Beşiktaş için kararını verdi
Netanyahu'dan pişkin mesaj!
Terörist İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Erdoğan'ın 'destek' açıklamasına iş dünyasından olumlu cevap: Büyük moral kaynağı oldu
Spor Altay İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Altay İstanbulspor maç sonucu
Spor

Altay İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Altay İstanbulspor maç sonucu

Altay İstanbulspor maçı kaç kaç? TFF 1. Lig play-off yarı final maçında Altay ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler, Süper Lig yolunda son derece kritik öneme sahip maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Altay İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 21:45:00 - 2021-05-17 22:02:29
Altay İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Altay İstanbulspor maç sonucu

TFF 1.Lig play-off yarı final maçında Altay ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Altay İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Altay İstanbulspor maç sonucu

Müsabakayı Altay 3-2 kazandı. Altay'a galibiyeti getiren goller Kappel ve Marco Paixao'dan (2) geldi. İstanbulspor'un golleri ise Onur Ergün'den geldi.

Yarı final müsabaka takvimi:

17 Mayıs 2021

Altay-İstanbulspor: 3-2

18 Mayıs 2021

18.00 Altınordu-Yılport Samsunspor

22 Mayıs 2021

18.00 İstanbulspor-Altay

21:00 Yılport Samsunspor-Altınordu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vatandaşlara zorla dayatıyordu... Whatsapp'a şok üstüne şok! Yeni rakamlar ortaya çıktı
Teknoloji

Vatandaşlara zorla dayatıyordu... Whatsapp'a şok üstüne şok! Yeni rakamlar ortaya çıktı

Avrupa ülkelerine uygulamadığı yeni gizlilik sözleşmesini Türk vatandaşlarına dayatan WhatsApp adeta kendi bacağına sıktı. Dünyanın gündemin..
Mısır'dan beklenmedik hareket! Filistinlilere kapıları açtılar
Dünya

Mısır'dan beklenmedik hareket! Filistinlilere kapıları açtılar

Son günlerde Türkiye ile yakınlaşan Mısır, Kuzey Sina’daki Refah Sınır Kapısı’nı İsrail saldırılarında yaralanan sivilleri taşımak için Fili..
Ev hanımları dikkat! Banyonuzun harika kokmasını sağlamanın 8 kolay yolu
Sağlık

Ev hanımları dikkat! Banyonuzun harika kokmasını sağlamanın 8 kolay yolu

Banyo ve tuvalet temizliği ev hanımları için büyük bir önem arz ediyor. Banyo temizliğinde işinizi kolaylaştıracak 8 kolay yolu sizlerle pay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay