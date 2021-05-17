Altay İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Altay İstanbulspor maç sonucu
Altay İstanbulspor maçı kaç kaç? TFF 1. Lig play-off yarı final maçında Altay ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler, Süper Lig yolunda son derece kritik öneme sahip maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Altay İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
TFF 1.Lig play-off yarı final maçında Altay ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Altay İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Altay İstanbulspor maç sonucu
Müsabakayı Altay 3-2 kazandı. Altay'a galibiyeti getiren goller Kappel ve Marco Paixao'dan (2) geldi. İstanbulspor'un golleri ise Onur Ergün'den geldi.
Yarı final müsabaka takvimi:
17 Mayıs 2021
Altay-İstanbulspor: 3-2
18 Mayıs 2021
18.00 Altınordu-Yılport Samsunspor
22 Mayıs 2021
18.00 İstanbulspor-Altay
21:00 Yılport Samsunspor-Altınordu