Altay-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda Canlı?

Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray kıyasıya mücadele için kozlarını paylaşacak. Altay, topladığı 30 puanla 17. sırada bulunuyor. 44 puan toplayan Galatasaray ise 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Altay maçı, 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Altay-Galatasaray bilet fiyatları ne kadar?

Altay - Galatasaray maçı öncesinde biletler, Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu. Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası Tribün: 10 TL

Maraton Tribün: 20 TL

Numaralı Batı Tribün: 40 TL

Numaralı Batı Alt Tribün: 40 TL

Altay-Galatasaray istatistikleri

Altay ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 83. kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 48 galibiyeti bulunurken, siyah-beyazlılar ise 14 kez kazandı. 21 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 sona ermişti.