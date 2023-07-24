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Biyografi Altay Burak Dalan kimdir? Prof. Dr. Altay Burak Dalan kariyeri
Biyografi

Altay Burak Dalan kimdir? Prof. Dr. Altay Burak Dalan kariyeri

Yeniakit Publisher
2023-07-24 09:09:00 -
Altay Burak Dalan kimdir? Prof. Dr. Altay Burak Dalan kariyeri

Prof. Dr. Altay Burak Dalan'ın eğitim hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Altay Burak Dalan kimdir kaç yaşında? Altay Burak Dalan nereden mezun oldu?

Prof. Dr. Altay Burak Dalan, 1994 yılında Boston Üniversitesi Elektrik ve Biyomedikal Mühendisliği'nden mezun oldu.

Altay Burak Dalan; 2005 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Moleküler Tıp Bölümde yüksek lisansını bitirdikten sonra, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Moleküler Tıp üzerine doktorasını tamamlamıştır.

Öte yandan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Hastane İşletmeciliği üzerine Yüksek Lisans derecesine de sahip olan Dalan, 2015 senesinde Üniversitelerarası Kuruldan Biyokimya bilim alanında doçent derecesini almıştır.

Altay Burak Dalan, 2020 yılında Profesör olmuştur. Halen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
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