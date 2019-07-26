0553 313 94 23

Altay Bayındır: Sorumluluklarımızın bilincindeyiz

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Bayındır, "Sorumluluklarımızın bilincindeyiz, bu doğrultuda çalışıyoruz." dedi.

26 Temmuz 2019 Cuma 08:57
Altay Bayındır: Sorumluluklarımızın bilincindeyiz

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli ekibin Hertha Berlin'e 2-1 yenildiği hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Kendisine şans veren Yanal'a teşekkür eden genç file bekçisi, "Sorumluluklarımızın bilincindeyiz, bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah sezon başladığında da en iyi şekilde, en iyi konsantrasyonla maçlarımızı birbir aşıp Fenerbahçe'yi hakettiği şampiyonluğa eriştiririz diye düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe formasının ağırlığını hissettiğinin altını çizen Altay Bayındır, "Yeni yeni antrenmanlara başlıyorum, şu an adaptasyon sürecim de var. Bunu da bir an önce atlatmaya çalışıyorum, atlattığım da söylenebilir. Dediğim gibi hocama teşekkür ediyorum, çünkü çalışmalara yeni başlamış olmama rağmen bugün forma şansı verdi bana. Ben de verilen şansları en iyi şekilde değerlendirip, elimden geldiğince Fenerbahçe camiasının kalesine yakışır bir oyuncu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlattığını belirten Altay, sağlık durumu hakkında ise, "Ufak tefek sorunlarım var. Antrenmanda sert şiddetli gelen toplarda ufak sızlamalarım var ama bu da gayet normal olduğunu söyledi doktorumuz, şu an ciddi bir problemim yok. Zaten bugün de sahaya çıkabildim. Milli takım maçında aldığım darbeden dolayı Kosova'da sakatlanmıştım. Şu an bir problem söz konusu değil." şeklinde konuştu.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 08:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Dans ayakkabılarını o üretiyor
    1. (Özel) Dans ayakkabılarını o üretiyor
    2. ABD'nin hamlesine Çin'den sert tepki:..
    3. Serbest piyasada döviz fiyatları
    4. Üniversite ile ERA Çevre Teknolojileri..
    5. SBÜ ile Özbekistan Yenilikçi Kalkınma..
    6. Ağabeyini öldüren sanık akıllı çıktı
    7. Yapay zekanın güvenlikte oynadığı..
    8. 40 yaşından sonra kep attılar
    9. (Özel) Taksim Meydanı’nda Epilepsi..
    10. (Özel) Cezayirli şahsın 15 bıçak..
    11. Serbest piyasada döviz açılış..
    12. (Özel) Kızına araba çarpan anne sinir..
    13. Temel besin kaynakları küçülen..
    14. Ordulu ’kot doktoru’ndan İsveç akımına..
    15. Hırsızlar, kurbanlık 65 küçükbaş..
    16. Apple Intel'in akıllı telefon..
    17. Yurtta hava durumu
    18. GÜNDEM / 26 Temmuz 2019
    19. (Özel) Köpekleri hedef alarak ateş..
    20. Beşiktaş’ın Loca peşkeşinde ikinci..
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor