Altay Bayındır için sahne alma vakti, ilk maçı için hazır!
Manchester United'ın 27 yaşındaki file bekçisi Andre Onana'dan sakatlık haberi geldi! Altay Bayındır'ın 29 Kasım'da oynanacak Galatasaray maçında kalede olması bekleniyor.
Manchester United'ın 27 yaşındaki file bekçisi Andre Onana'dan sakatlık haberi geldi! Altay Bayındır'ın 29 Kasım'da oynanacak Galatasaray maçında kalede olması bekleniyor.
Manchester United'ın file bekçisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda Mauritius ile oynadıkları maçta sakatlandı.
Kamerun'un 3-0 yendiği maçın 81. dakikasında bu sezon hedef tahtası haline gelen Onana, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
27 yaşındaki file bekçisinin sağlık durumu hakkında detaylı kontrollerinden ardından bilgi verileceği açıklandı.
Altay'a Şampiyonlar Ligi için zor başlangıç!
Kırmızı Şeytanlar'ın sıradaki maçları 26 Kasım'da Everton deplasmanı ve ardından 29 Kasım'da Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile oynayacağı maç.
Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın ise bu maçlarda kaleyi koruması bekleniyor.