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Altay Bayındır: "Hocama teşekkür etmek istiyorum bana şans verdiği için"

Hertha Berlin ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk kez Fenerbahçe formasını giyen kaleci Altay Bayındır, şans verdiği için Teknik Direktör Ersun Yanal’a teşekkür etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:11
Altay Bayındır: "Hocama teşekkür etmek istiyorum bana şans verdiği için"

Hertha Berlin ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk kez Fenerbahçe formasını giyen kaleci Altay Bayındır, şans verdiği için Teknik Direktör Ersun Yanal’a teşekkür etti.


Fenerbahçe, hazırlık maçında Alman ekibi Hertha Berlin’e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin yeni transferi kaleci Altay Bayındır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçını değerlendirerek başlayan Altay Bayındır, “Gönül isterdi ki formayı sırtımıza geçirdiğimiz ilk maçtan galibiyetle ayrılalım. Ama olmadı. Takılı kalmamak gerekiyor. Sonuç olarak bu bir hazırlık maçıydı. Önümüzde bir lig var ve lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ben, sakatlıktan da yeni çıktım. Yeni yeni antrenmanlara başladım. Hocama da teşekkür etmek istiyorum. Daha yeni başlamış olmama rağmen bu maçta bana forma şansı verdiği için. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah sezon başladığında da en iyi şekilde, en iyi konsantrasyonla maçlarımızı bir bir aşıp Fenerbahçe’yi hak ettiği şampiyonluğa eriştiririz diye düşünüyorum” dedi.



"Formanın ağırlığın hissettim"


Hertha Berlin ile oynadığımız hazırlık maçında Fenerbahçe formasını ilk defa giymesine ilişkin, “Tabii ki de formanın ağırlığını hissettim. Ancak dediğim gibi yeni yeni antrenmanlara başlıyorum. Şu anda adaptasyon sürecim de var açıkçası. Bunu da bir an önce atlatmaya çalışıyorum, atlattığım da söylenebilir. Hocama da teşekkür ederim, yeni başlamış olmama rağmen bugün forma şansı verdi. Ben de verilen şansları en iyi şekilde değerlendirip elimden geldiğince Fenerbahçe camiasının kalesine yakışır bir oyuncu olmak istiyorum” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.



"Şu an ciddi bir problemim yok"


Geride bıraktığı sakatlığına ilişkin de konuşan Bayındır, “Ufak tefek sorunlarım var. Antrenmanda sert, şiddetli gelen toplarda ufak sızlamalarım var ama bunun da gayet normal olduğunu söyledi doktorumuz. Ancak şu an ciddi bir problemim yok. Zaten bugün de sahaya çıkabildim. Milli takım maçında aldığım bir darbeden dolayı sakatlanmıştım. Şu anda bir problem söz konusu değil” diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 00:11
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