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Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...

Ali Babacan’ın partisine katılacağı iddia edilen Altan Tan,”Ali Babacan ile görüşmedim" dedi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:48
Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

HDP’nin eski milletvekillerinden Altan Tan’ın yeni parti kuracak Ali Babacan ile herhangi bir görüşme yapmadığı bildirildi.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yeni parti kuruluşu için çalışmalara hız veren Ali Babacan’ın yeni partisinde yer alacağı iddia edilen isimler bir bir yalanlıyor.

Eski milletvekili ve ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras, Ali Babacan ile 10 yılı aşkın süredir görüşmediğini ve partisinde yer almayacağını YeniAkit’e açıklarken, HDP eski Milletvekili Altan Tan’da, Ali Babacan ve ekibiyle herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. HDP‘de üç dönem milletvekilliği yapan Altan Tan, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Saadet Partisi’nden İstanbul milletvekili adayı olmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:48
  1. İstanbul
  2. Ali Babacan
  3. yeni parti
  4. Altan Tan

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