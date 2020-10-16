Altan Tan'dan HDP'ye ayar üstüne ayar: Joe Biden'a da söyledik!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP için yeni döneme girilmesi çağrılarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in, "HDP kendisine oy verenlerin beklentilerinin dışına çıktı" açıklamasının ardından eski HDP Milletvekili Altan Tan da, "Sürekli gergin, çatışmacı bir dil, kafa tokuşturucu bir siyaset artık yürümüyor" diyerek HDP’ye ikinci çağrıyı yaptı.

Eski HDP’li Tan, parti ile terör örgütü arasındaki ilişki hakkında Hürriyet Gazetesine şu açıklamada bulundu;

"Devekuşu gibi kafayı gömmemeli"

"PKK ile HDP veya Kürt siyasi partileri arasında ilişki kamuoyunun malumu. Vardır veya yoktur, bunu en iyi bilen devlettir. HDP o taban üzerinde siyaset yapıyor. HDP’nin PKK’ya sempati ile bakan bir taban üzerinde siyaset yaptığı devletin de, kamuoyunun da bildiği bir ilişkidir. Bunu herkes söylüyor. Bunu devekuşu gibi kafayı kuma gömerek gizlemeye çalışmak beyhude. Şimdi siyaset yürümüyor. 102 belediye başkanlığından kayyım atanmayan birkaç tane belediye kaldı.

"Yeni döneme girilmeli"

Topyekün Kürt siyasetinde yeni bir döneme girilmesi lazım. Mesela Suriye yeniden yapılanıyor, Kürtlerin statüsü ne olacak? Şengal ne olacak? Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilişkileri ne olacak? Bu çağrı sadece PKK veya HDP’ye değil. Aynı şekilde CHP bu konuda ne düşünüyor? Kafa tokuşturucu siyaset artık yürümüyor.

HDP’nin Türkiye partisi olmamasının birkaç sebebi var. Birincisi şiddet ile demokrasi arasında tercihte bulunması lazım. PKK’ya tavrını net bir şekilde söylemesi lazım ve Türkiye kamuoyunu da bu konuda ikna etmesi lazım. Legalite ile illegalite arasında kalın çizgi çizmeli. İkincisi, Türkiye’nin bütün sorunlarıyla ilgilenmesi lazım.

"HDP’nin ana sorunu"

Türkiyelileşme ile ilgili üç ana sorunu var HDP’nin. Hukuk devleti isteyenle birliktelik kuracak. Mesafe alamadığım için partiden ayrıldım. Devletin görevlendirmesiyle Kandil’e gittim. Şiddet ile demokrasinin yan yana olmayacağını söyledim.

"Biden’a da söyledik"

Joe Biden’a (ABD eski Başkan Yardımcısı) söyledik, milletvekili olduğumuz dönem. Fikri Sağlar, Sezgin Tanrıkulu, Orhan Miroğlu, Galip Ensarioğlu, Leyla Zana, ben, Ayhan Bilgen vardı. Biden da konuştu, biz de. Nasıl bir çözüm istediğimizi söyledik."