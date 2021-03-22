Altan Tan yeni parti mi kuruyor? HDP'ye alternatif partimi geliyor?

Altan Tan yeni parti mi kuruyor? sorusu merak konusu. Altan Tan HDP'nin kapatılması davası gündemdeyken canlı yayında onuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Altan Tan HDP'ye alternatif yeni bir parti kurmayı düşünüyor mu?

Altan Tan yeni parti mi kuracak?

HDP'li Altan Tan daha önce yaptığı açıklamasında, “HDP’nin bugün veya bundan sonra nasıl karar alacağını ben bilemem, bu onların bileceği birşey ama açık olan bir şey var o da demokratik mücadele ile silahlı mücadelenin birlikte yürümesinin mümkün olmadığı gerçeğidir. Dolayısıyla Kürt siyasetçilerimiz bir tercih yapmalıdır, bu ya demokratik yolar ya da silah olmalıdır. Bu konuda tercihlerini bugüne kadar açıkça ortaya koymadılar”.

Türkiye’de Kürt siyaseti çoğunlukta Türk solunun eline düşmüş. Onlar da İslam dini, dili ve kültürünü pek sevmiyor, bu da açıktır. Türkiye’deki Kürtlerimizin yüzde doksanı (ben muhafazakar kelimesini sevmiyorum) Müslümandır. Kendi dilini, kültürünü, gelenek ve inançlarını biliyor, seviyor, yani Kürdevaridiler. Kürt kültürünün yüzde 90’ı Müslüman. Yani halk başka bir yolda, liderlik ve idare başka yolda. Bu nedenle iki önemli ihtiyaç var. Bunlardan birincisi; Kürtlerin yönetimi ve yöneticileri de halkı gibi olmalı. Ama şimdi Türk solcular bu geleneğe zıttır, kültürleri, hareketleri, görüşleri bizimkine zıttır. İkincisi ise, artık silahlı mücadele dönemi bitmiştir ve mücadele demokratik yolarla olmalıdır. Özellikle de Türkiye’de silah dönemi, rolü bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir parti ihtiyacı vardır.”

Tan, “Siz böyle bir parti için çalışıyor musunuz?” sorusuna, “Şimdi bir çok kişi bu belirttiğim iki husus temelinde yeni bir parti kurulmasını istiyor ama o da hilesiz olmalıdır. Şimdi mesele bir kısım Kürt ile bir kısım Türk, hükumete destek veren yeni bir parti kurmak istiyor. Yani muhalefet yapmasınlar, AK Parti’ye destek versinler. Her şeyden önce bu partilerin programına bakmak lazım. Kürt sorununun çözümü için ne öngörülüyor. Günü birlik yaklaşımlarla olmaz. Bu nedenle program, istikrar ve hilesizlik lazım” dedi.

“Şu anda, bu saatte yeni bir parti kurma gibi bir çalışmam yok” diyen Tan, “Çünkü kadro, program ve destek gerekiyor. Ama gelecek ne getirir onu bilemeyiz. Şu anda böyle bir kararım yok ama bir ihtiyaç var” şeklinde konuşmuştu.