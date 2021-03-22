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Gündem Altan Tan kimdir nerelidir? Altan Tan hangi partilerde görev aldı?
Gündem

Altan Tan kimdir nerelidir? Altan Tan hangi partilerde görev aldı?

Eski milletvekili Altan Tan canlı yayında gündeme ilişkin yaptığı konuşmaları sonrası merak edildi. Altan Tan kimdir, nerelidir? Altan Tan hangi partilerde görev aldı? Altan Tan hakkında detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 20:44:00 -
Altan Tan kimdir nerelidir? Altan Tan hangi partilerde görev aldı?

Altan Tan kimdir? Eski Vekil Altan Tan nereli ve hangi partiden? İşte Altan'ın hayatına dair detaylar...

Altan Tan kimdir nerelidir?

Altan Tan 11 Eylül 1958 tarihinde Batman'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. 1984-1985 yılları arasında Ankara Keçiören Belediyesi'nde Melih Gökçek'in başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Altan Tan hangi partilerde görev aldı?

Altan Tan1987 senesinde Refah Partisi'ne girerek partinin Güneydoğu müfettişi oldu. 1991 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde RP'nin MHP'yle ittifak kurması üzerine istifa etti.

Daha sonra 1993 yılında Aydın Menderes tarafından kurulan Büyük Değişim Partisi'nin genel başkan yardımcılığı makamına getirildi. BDP'nin kendini feshetmesinden sonra Menderes ile birlikte Demokrat Parti'ye geçti. 2000-2002 yıları arasında da HADEP Parti Meclisi'nde görev aldı. 12 Haziran 2011 tarihindeki seçimlerde Diyarbakır milletvekili olmuştur. Ayrıca Altan Tan Demokrasi, Yeni Gündem, Yeni Şafak, Zaman, Özgür Politika, Özgün Duruş, Star gibi gazetelerde de köşe yazarlığı yaptı.

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