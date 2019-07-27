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Altan Güneş, yardımcı antrenör oldu

Talasgücü Belediyespor’da yeni sezon öncesi teknik heyet belli oldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:20
Altan Güneş, yardımcı antrenör oldu

Talasgücü Belediyespor’da yeni sezon öncesi teknik heyet belli oldu.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan tecrübeli ve başarılı oyuncu Altan Güneş, 2019-2020 sezonunda Talasgücü Belediyespor’da teknik heyet kadrosunda yer alacak. 4 sezondur sarı-lacivertli formayı başarıyla taşıyan Altan Güneş, böylelikle ilk antrenörlük deneyimini yaşayacak olmanın sevincini yaşıyor.


1986 doğumlu olan futbolculuk kariyerinde 1995 yılında Kayseri Erciyesspor’da futbola başlayan Altan Güneş, İstikbal Mobilya Kayserispor, Turanspor A.Ş, Boluspor, Ankara Demirspor, Yozgat 1959 Spor, 1922 Konyaspor, Gümüşhanespor, Afyonkarahisar, Kayseri Şekerspor ve son 4 sezondur ise Talasgücü Belediyespor formaları giydi.Hem amatör hem de profesyonel olarak birçok takımın formasını başarılı ile taşıyan Altan Güneş kariyerine yardımcı antrenör olarak devam edecek. İşte Altan Güneş’in kariyeri;


U21 Ligi - 36 maç 3 gol


Türkiye Kupası- 5 maç


TFF 3.Lig - 108 maç 3 gol


TFF 2.Lig - 38 maç 2 gol


TFF 1.Lig - 8 maç


Süper Lig - 1 maç


Özel Maçlar - 2 maç


BAL Ligi - 74 maç 4 gol

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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