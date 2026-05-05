Alt geçitte araç içerisinde mahsur kalan anne-oğul kurtarıldı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sağanak yağış sonrası suyla dolan alt geçitte ticari araç içinde mahsur kalan anne ile oğlu ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay sonrası alt geçit trafiğe kapatıldı.
Sakarya’da etkili olan sağanak yağış, Pamukova ilçesinde tehlikeli anlara yol açtı. Turgutlu Mahallesi mevkisinde suyla dolan hızlı tren alt geçidinden geçmeye çalışan ticari araç, bir anda yükselen suyun içinde kaldı.
Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki 54 RE 105 plakalı ticari araç, alt geçitte biriken su nedeniyle ilerleyemeyerek yarısına kadar suya gömüldü. Araçta bulunan sürücü M.Ö. ile annesi F.Ö. içeride mahsur kaldı.
Turgutlu Mahallesi mevkisinde sağanaktan dolayı suyla dolan hızlı tren alt geçidinden geçmeye çalışan M.Ö. idaresindeki 54 RE 105 plakalı ticari araç, geçitte suya gömüldü.
Yarısı suya gömülen araçta mahsur kalanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Pamukova Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Araç içinde mahsur kalan sürücü M.Ö. ve yolcu konumunda bulunan annesi F.Ö, itfaiye ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Şok geçirdiği öğrenilen anne F.Ö, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarma çalışmasının ardından yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı.