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Alpet’e sosyal sorumluluk ödülü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temelleri atılan Alpet, "Enerjide Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görüldü.

26 Ekim 2018 Cuma 14:53
Alpet’e sosyal sorumluluk ödülü

Alpet, 9. Enerji Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ve enerji sektöründeki sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği Enerjide Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde kendini enerjisini kendi üreten Kıbrıs Salamis Eko Petrol istasyonu ile Sektör Ödülü’ne layık görüldü.

Tüm faaliyetlerinde “insan sağlığını ve çevreyi koruma” ilkesini benimseyen Alpet, enerjisini üreten Eko Petrol yatırımı ile doğanın da kendini yenilemesine destek oluyor. 2 bin metrekarelik alana sahip olan Salamis Akaryakıt İstasyonu bu özelliği ile Ortadoğu ülkeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Alpet’in Salamis Akaryakıt İstasyonu’ndaki tüm enerji ihtiyacı 36 adet güneş panelinden sağlanıyor. Yılda ortalama 15 bin 120 kWh enerji üreten altyapı sayesinde ciddi oranda tasarruf elde ediliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:53
  1. Salamis Akaryakıt İstasyonu
  2. alpet
  3. Enerjide Sosyal Sorumluluk Ödülleri

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