Alpet’e sosyal sorumluluk ödülü

Alpet, 9. Enerji Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ve enerji sektöründeki sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği Enerjide Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde kendini enerjisini kendi üreten Kıbrıs Salamis Eko Petrol istasyonu ile Sektör Ödülü’ne layık görüldü.

Tüm faaliyetlerinde “insan sağlığını ve çevreyi koruma” ilkesini benimseyen Alpet, enerjisini üreten Eko Petrol yatırımı ile doğanın da kendini yenilemesine destek oluyor. 2 bin metrekarelik alana sahip olan Salamis Akaryakıt İstasyonu bu özelliği ile Ortadoğu ülkeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Alpet’in Salamis Akaryakıt İstasyonu’ndaki tüm enerji ihtiyacı 36 adet güneş panelinden sağlanıyor. Yılda ortalama 15 bin 120 kWh enerji üreten altyapı sayesinde ciddi oranda tasarruf elde ediliyor.