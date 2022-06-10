Yesevi Alperenlerden Çanakkale Valiliği'ne çok net LGBT uyarısı! 'Eğer izin verilirse biz de aynı gün aynı saatte yürüyeceğiz'

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Eşcinsel sapkınların sözde onur haftası yürüyüşü düzenleyeceklerini duyurduğu Çanakkale'de, sivil toplum kuruluşları ve siyasi oluşumlar harekete geçti. Yesevi Alperenler Teşkilatı Genel Başkanı Kürşat Mircan, Çanakkale Valililği'ne seslenerek, "Eğer Valilik bu gayr-i ahlaki sözde onur yürüyüşüne müsaade ederse, bizler de aynı gün ve aynı saatte ‘şehitlerimize saygı yürüyüşü’ gerçekleştireceğiz!" dedi.

Yesevi Alperenler Teşkilatı, Çanakkale'de yürümeye hazırlanan LGBTİ'li sapkınlara, düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi. Açıklamayı Teşkilat adına Başkan Kürşat Mircan okudu.

"Lezbiyenler, gayler, biseksüeller, travestiler şehitlerimizin imanlı ve ahlaklı ruhlarını ve bedenlerini feda ettikleri bu aziz topraklarda sözde 'onur yürüyüşü' adı altında manevi ve milli değerlerimize leke sürmek, lanetli ayakları altında çiğnemek, adeta yüzyıl önce verilen vatan mücadelesinin, Çanakkale Zaferimizin intikamını almak istemektedirler." diyen Mircan, "Biz her insanın özgür bir birey olduğuna, kişisel hayatlara kimsenin müdahale hakkı olmadığına sonuna kadar inanmaktayız. Lakin kişilerin özgürlüğünü toplumu ifsad etmek için kullanması asla kabul edilemez. Kamusal alanda özgürlük paravanı ardında hiç kimsenin toplumsal ahlakı bozmaya, nesillerimizin zihnine zehirli tohumlar ekmeye, aile birliğini onulmaz bir şekilde sarsmaya hakkı yoktur!" ifadelerini kullandı.

'Üzerimize lanet yağdırır'

Eşcinsel sapkınlara uyarıda bulunan Mircan, "Milletimizin bekâsı için LGBTİ oluşumlarını buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu anlayış içerisinde yaşamak sizin tercihiniz ancak bu anormal durumunuzu yürüyüşlerle topluma kanıksatmaya çalışmanızı, gençlerimizi teşvik etmenizi katiyen kabul etmiyoruz. Yüzyıl önce vatanı namus bilerek yedi düvele geçit vermeyen, bizler ve nesillerimiz için can veren ve bu eşsiz toprakları borçlu olduğumuz 250 binden ziyade şehidimizin, şanlı ecdadımızın yattığı Destanlar Şehri Çanakkalemizde bu sapkınların sözde ‘onur yürüyüşü’ faaliyetiyle yürümesi şühedamızın kemiklerini sızlatır, kanlarıyla yıkanmış taşı toprağı ağlatır, üzerimize lanet yağdırır!!!" dedi.

Kürşat Mircan, sözlerini şöyle tamamladı:

Tüm Çanakkale halkını ve yetkilileri evlatlarımıza, aile yapımıza ve nesillerimize yönelik bu tahrip hareketine karşı tepki vermeye davet ediyoruz.

Ve şunu da önemle belirtiyoruz ki; Eğer Valilik bu gayri ahlaki sözde onur yürüyüşüne müsaade ederse, bizler de aynı gün ve aynı saatte ‘şehitlerimize saygı yürüyüşü’ gerçekleştireceğiz! Kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz!