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Alperen'in gözü Avrupa şampiyonluğunda

Milli güreşçi, Polonya'da yapılacak 15 Yaş Altı Küçük Yıldız Erkekler Grekoromen Avrupa Şampiyonası'nda birinci olup Türk bayrağını dalgalandırmayı amaçlıyor- Alperen Berber:- "Sıkı çalıştık. Hedefimiz şampiyonluk. Hocalarımız da bekliyor. Takım halinde şampiyon olmak istiyoruz"

28 Haziran 2019 Cuma 12:01
Alperen'in gözü Avrupa şampiyonluğunda

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Avrupa üçüncüsü milli güreşçi Alperen Berber, Polonya'da yapılacak 15 Yaş Altı Küçük Yıldız Erkekler Grekoromen Avrupa Şampiyonası'nda birinci olup Türkiye'ye gurur yaşatmak istiyor.

Antrenör babasının ağabeylerini çalıştırdığı sırada merakından dolayı kendisi de güreş sporuna başlayan ve geçen yıl katıldığı Avrupa Minikler Güreş Şampiyonası'nda kendisinden yaşça büyük rakiplerle yarışmasına rağmen bronz madalya kazanarak büyük başarı sergileyen Alperen (14), Polonya'da yapılacak şampiyona öncesi Hendek Güreş İhtisas Kulübü Tesisleri'nde kampa girdi.

Antrenörleri gözetiminde yoğun bir antrenman süreci geçiren Alperen, 29 Haziran-1 Temmuz'da gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Küçük Yıldız Erkekler Grekoromen Avrupa Şampiyonası'nda birinci olup Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.


- "Asrın güreşçisi' olmak istiyorum"


Milli güreşçi Alperen Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Macaristan'da katıldığı şampiyonada bronz madalya kazandığını, takım halinde Avrupa ikinciliği aldıklarını hatırlattı.

Çalışmalara devam ettiklerini, birçok sporcu arasından yeniden milli takıma seçildiğini aktaran Alperen, "Çalışmalarımız güzel gidiyor. Allah'a şükür sakatlığımız yok. Buraya 7 Haziran'da geldik. 20 günlük bir çalışma sürecimiz oldu. Kısa zamanda yola çıkacağız. Kendimi iyi hissediyorum. Bu yıl inşallah şampiyon olmayı hedefliyorum. Oldukça sıkı çalıştık. Hedefimiz şampiyonluk. Hocalarımız da bekliyor. Takım halinde şampiyon olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Alperen Berber, güreşi çok sevdiğini, bırakamadığını dile getirerek, güreşin kendisi için ayrı bir tutku olduğunu ifade etti.

Güreş yaptıkça mutlu olduğunu belirten Alperen, "Gururlanıyorum. Kendimi gelecekte iyi yerlerde görmek istiyorum. Hedefim zaten olimpiyatta şampiyon olmak, 'Asrın güreşçisi' unvanını almak. İnşallah nasipse yapacağız." dedi.

Alperen, ailesinin kendisine büyük desteği olduğunu, babasının da güreş antrenörlüğü yaptığını anlatarak, "Onların desteğiyle bu spora başladım. Babam ağabeylerimi çalıştırırken ben de gördüm, zaten heves ediyordum. Bir gün mindere girdim, öyle başladık." ifadelerini kullandı.

Okulunun da çok güzel gittiğini, takdir aldığını vurgulayan Alperen Berber, öğretmen olmayı planladığını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:01
  1. Güreş
  2. hedef
  3. Küçük Yıldız Erkekler Grekoromen Avrupa Şampiyonası
  4. Milli güreşçi Alperen Berber

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