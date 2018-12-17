Alperen Sakin davasında karar verildi
İzmir'de okul servisinde unutulması sonrası hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin yürütülen davada, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürüne hapis cezası verildi.17 Aralık 2018 Pazartesi 16:14
İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürüne "ihmal ve görevi kötüye kullanma" suçlarından 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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