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Alperen, engelli sporcu olimpiyatlarına katılmak için destek bekliyor

Serabral Palsi hastalığı nedeniyle yüzde 99 engeli olan Alperen Alper, 2 yıldır aldığı binicilik eğitimi sonrası Paralimpik Olimpiyatları’na katılmak için destek bekliyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14
Alperen, engelli sporcu olimpiyatlarına katılmak için destek bekliyor

Serabral Palsi hastalığı nedeniyle yüzde 99 engeli olan Alperen Alper, 2 yıldır aldığı binicilik eğitimi sonrası Paralimpik Olimpiyatları’na katılmak için destek bekliyor. Alper, “Devletimiz bana destek olursa olimpiyatlarda altın madalyanın sözünü veriyorum” dedi.


Serabral Palsi hastası olan 35 yaşındaki Alperen Alper, atlı binicilik alanında aldığı 2 yıllık eğitimin ardından 2024 yılında düzenlenecek Paralimpik Olimpiyatları’na katılmak için destek bekliyor. Yüzde 99 fiziksel engeli bulunan ve atlı binicilik alanında tüm imkansızlıklara rağmen kendisini geliştiren Alper, kendisine olimpiyat yollarının açılması durumunda 2024 yılında Türkiye’ye altın madalya kazandıracağının sözünü verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek isteyen Alperen Alper, “Serabral Palsi hastasıyım. İki yıldır temel binicilik dersleriyle ilgileniyorum. Hafta içi Pendik’ten, Gebze Atlı Spor Kulübün’e geliyorum, git-gel toplam dört saat. Amacım Türkiye’de binicilik alanında ilk kez Paralimpik Olimpiyatları’na katılmak. Bu konuda olimpiyatlara katılmaya imkanım var. Ama desteğe de ihtiyacım var. Çünkü bu konudaki her şey yurt dışında. Burada sadece bir hocamız var. Bunun dışında olimpiyatlarda yarışacağım eğitimli bir at Türkiye’de yok. Türkiye’de beni puanlayacak bir hakem de maalesef yok. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan, milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu’ndan, Türkiye Binicilik Federasyonu ve değerli iş adamlarımızdan destek istiyorum” dedi.



"Bu branşta ülkemizden ilk yarışan kişi olmak istiyorum"


Türkiye’de ilk kez bu branşta yarışan kişi olmak istediğini söyleyen Alperen Alper, “Ben Türkiye’de ilk defa bu branşta yarışan kişi olmak istiyorum. Belki benden sonra diğer engelli arkadaşlarımızın da bu spora yönlenmesi açısından önemli. At sporu çok farklı bir spor. Raporumda yüzde 99 fiziksel engelliyim. Ama burada kimseden destek almadan normal yürüyüş, süratli yürüyüş ve dört nala olmak üzere hepsini yapabiliyorum. Daha da iyi olacağım. Olimpiyat konusunda bunlar önem taşımıyor. Benim olimpiyatlarda yapacağım branşta eğitim almam gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Altın madalyanın sözünü verdi


Olimpiyat yolundaki engellerinin kaldırılması durumunda altın madalya kazanacağının sözünü veren Alper, “Yurt dışında bunu yapan engelliler var. Benden daha önce bu olimpiyatlara katılmış olabilirler. Tamamıyla bana uyarlanmamış bir sistemde ben bunu yapabiliyorsam, gereken imkan verildiği zaman benim olimpiyatlarda altın madalya gibi almama şansım yok. Benim iki tane hayalim var. Birincisi ata biniyor olmaktı, ikincisi olimpiyatlara katılmak. Önümüzde 2024 olimpiyatları var. 2023’te ülkemiz için çok önemli bir yol. Ben şunun sözünü veriyorum; devletimiz ve halkımız gereken desteği verirse, 2023’ten hemen sonra 2024’te düzenlenecek bu olimpiyatlarda altın madalya kazanacağım” şeklinde konuştu.



İpek: “Alperen ile çığır açacağımıza inanıyorum”


Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek ise şunları söyledi:


“Alperen’i çok eski tanıyorum. Fizik engelli bir sporcumuz. Yüzde 99’lara varan bir engeli var. Yerleşkemiz bu sporculara uygun bir yer. Biz Alperen ile bir çığır açacağımıza, bir kapı açacağımıza ve nice Alperen’ler yetiştireceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla sesimizi gür çıkartmak, hepimiz Alperen olmak zorundayız. Türkiye’ye ne kazandıracağını biliyor. Bu vizyona sahip olarak ülkemize altın madalya kazandırmak istiyor. Aslında Alperen’in hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları’ydı ama zaman olarak buna yeterli zamanımız yok. Bunun en sıkıntılı ayağı maddi sıkıntı. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıldönümü olan 2023’ten hemen sonra 2024 yılında yapılacak olimpiyatlarda Türkiye’ye altın madalya kazandırmak en büyük hayali. Bunun için mücadele veriyor. 24 saati binicilikle geçiyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14
  1. doğa

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