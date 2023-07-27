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Spor Alper Potuk için gelinen son nokta! Gündeme düştü: söz ettirten yıldızın yeni takımı belli oldu! Duyan şaşkın
Spor

Alper Potuk için gelinen son nokta! Gündeme düştü: söz ettirten yıldızın yeni takımı belli oldu! Duyan şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-07-27 14:12:00 - 2023-07-27 14:15:03
Alper Potuk için gelinen son nokta! Gündeme düştü: söz ettirten yıldızın yeni takımı belli oldu! Duyan şaşkın

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan, eski Fenerbahçeli Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu

Süper Lig'den Hatayspor başta olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alper Potuk tercihini yurt dışından yana kullandı.

YER YERİNDEN OYNAYACAK

ALPER, GOSTİVAR İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Ajansspor'a göre; Alper Potuk'un yeni adresi Makedonya oldu. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Alper Potuk, Makedonya Süper Lig kulübü Gostivar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alper'in Gostivar'ı tercih etmesinde kulüp projesi, Makedon temsilcisinin Avrupa Kupaları'nda olma istediği Alper Potuk'un tercihinde etkili oldu.

ALPER POTUK'UN PERFORMANSI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

32 yaşındaki tecrübeli merkez orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 1. Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla 31 maçta oynadı ve 1 gol ile 7 asist yaptı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

ALPER POTUK'UN KARİYERİ

Eskişehirspor altyapısında futbola başlayan Alper Potuk; 2013-14 sezonunda 7.25 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-Lacivertli kulüpte Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Alper; 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nde, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda Çaykur Rizespor'da oynadı.

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