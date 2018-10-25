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Alper isyan etti! 'Sarhoş olduğum...'

Anderlecht maçı öncesi gece dışarı çıkarak sabaha kadar eğlendiği iddia edilen Fenerbahçeli Alper, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:20
Alper isyan etti! 'Sarhoş olduğum...'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Alper Potuk, kendisi hakkında çıkan "Alkol alıp sabaha kadar mekanda eğlendi" haberlerini yalanladı.

ALPER POTUK. "YALAN VE SPEKÜLASYON"

Sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili çıkan haberleri yalanlayan Alper Potuk, şu ifadeleri kullandı. "Geçtiğimiz hafta inşaat işine girip tüm birikimimi kaybettiğim şeklinde başlayan yalan haberler bu hafta bir eğlence yerine gidip sabaha kadar kaldığım ve sarhoş olduğum noktasına kadar geldi. Söz konusu mekana çok yakın bir arkadaşımın doğum günü için gittim ve sadece 2 saat kaldıktan sonra ayrıldım. Mekandan da ön kapıdan ayrılmama rağmen arka kapıdan çıktığım yalanı ortaya atılmış. Haberde kullanılan fotoğraflardan birinde ben diye sunulan kişinin de başka bir şahıs olması, haberin nasıl bir spekülasyon üzerine kurulduğunu gösteriyor" 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:20
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