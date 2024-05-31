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Gündem Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık ekipleri olay yerinde
Gündem

Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık ekipleri olay yerinde

Yeniakit Publisher
2024-05-31 15:51:00 - 2024-05-31 15:55:13

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli'nde trafik kazası geçirdi! Sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Kocaeli'de Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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