Alpay Özalan’dan Yenikapı rezaletine çarpıcı yorum: Siz olmasanız tasarruf yapmış oluruz zaten!

yeniakit.com.tr CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı rezaletinin yankıları sürmeye devam ediyor. 1700 makam aracı yerine, belediyenin elindeki tüm araçları Yenikapı’ya yığan İmamoğlu’na, AK Parti cephesinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Yenikapı’ya lüks bir araç getirebilmek için İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu’nun aracını bile kullanan İmamoğlu’na, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi. Gezi Parkı zamanında Türkiye’nin 200 milyar dolar zarara uğramasını hatırlatan Özalan, “Siz olmasanız, Türkiye yeterince tasarruf yapmış olur zaten.” diye yazdı.

Özalan, konuya dair Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

“Siz olmasanız Türkiye yeterince tasarruf yapar”

Alpay Özalan, CHP zihniyetinin sokakları savaş alanına çevirdiği Gezi Parkı dönemini hatırlatarak şunları yazdı:

“Gezi olaylarını kışkırtarak Türkiye'yi yaklaşık 200 milyar TL zarara sokan parti; ‘evde sağlık hizmetleri’ araçlarını makam aracı diye yansıtıp ‘israf’ algısı yapmaya çalışıyor. Siz olmasanız, Türkiye yeterince tasarruf yapmış olur zaten.”

“RE-ZA-LET”

Özalan, alana getirilen Mercedes’in, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu’nun kullandığı makam aracı olduğunun ortaya çıkmasına dair de, “Binlerce makam aracı getirdik dediler. Hepsi, belediyenin hizmet aracı, zabıta aracı, evde sağlık hizmetleri aracı çıktı. Herkes ‘hani lüks makam aracı’ diye sorunca, canlı yayınla bir tane lüks araç getirdiler. O da İmamoğlu'nun vekilinin kullandığı araç çıktı.RE-ZA-LET!” ifadelerini kullandı.

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