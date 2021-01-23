Alpay Özalan'dan tepki: Bunun adı 5'inci kol faaliyetidir
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in skandal 'militan' ifadesine tepki göstererek, "Muhalefet, siyaset yapmıyor, ordumuzu ve devletimizi hedef alıyor. Bunun adı 5'inci kol faaliyetidir." dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in skandal 'militan' ifadesine tepki gösterdi.
Özalan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Önce uzman çavuşlara ve astsubaylara 'Militan' dediler. Şimdi de 'Vali militan, kaymakam militan' diyorlar. Muhalefet, siyaset yapmıyor, ordumuzu ve devletimizi hedef alıyor. Bunun adı 5'inci kol faaliyetidir."
Ne olmuştu?
CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek bir TV kanalında katıldığı programda “Vali militan, kaymakam militan...” şeklinde haddini aşan ağır ithamlarda bulunarak devletin çalışanlarıyla ilgili aşağılayıcı küçük düşürücü ifadeler kullanmıştı.