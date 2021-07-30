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Siyaset Alpay Özalan'dan sert tepki: Haysiyetsizce...
Siyaset

Alpay Özalan'dan sert tepki: Haysiyetsizce...

Her olumsuz olayda hükümeti suçlayan, millet için yararlı projelerde ise hükümetin karşısında duran Muhalefet ve Fondaş medya, her felakette olduğu gibi, orman yangınlarında da provokatif söylem ve ifadelerde bulunurken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 17:14:00 -
Alpay Özalan'dan sert tepki: Haysiyetsizce...

 Yeniakit  Ankara 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, orman yangınlarının ardından yangınları çıkaran terör örgütü PKK’yı lanetlemek yerine hükümeti Muhalefet ve Fondaş medyaya tepki gösterdi.

Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muhalefet ve Fondaş Medya, her felakette olduğu gibi yangınlar üzerinden de iftiralarla ve yalanlarla rant sağlamaya çalışıyor. Projeleri ve vizyonları olmadığı için haysiyetsizce her olayı manipüle ederek prim elde etmeye çalışıyorlar. Dünyanın en çapsız muhalefeti” şeklinde tepki gösterdi.

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