Alpay Özalan'dan sert tepki: Haysiyetsizce...

Yeniakit Ankara

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, orman yangınlarının ardından yangınları çıkaran terör örgütü PKK’yı lanetlemek yerine hükümeti Muhalefet ve Fondaş medyaya tepki gösterdi.

Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muhalefet ve Fondaş Medya, her felakette olduğu gibi yangınlar üzerinden de iftiralarla ve yalanlarla rant sağlamaya çalışıyor. Projeleri ve vizyonları olmadığı için haysiyetsizce her olayı manipüle ederek prim elde etmeye çalışıyorlar. Dünyanın en çapsız muhalefeti” şeklinde tepki gösterdi.