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Gündem

Alpay Özalan'dan Meral Akşener'e tokat gibi cevap

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaya vakit bulamadığını iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:02:00 -
Alpay Özalan'dan Meral Akşener'e tokat gibi cevap

yeniakit.com.tr AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaya vakit bulamadığını savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert çıktı.

Başakşehir Şehir Hastanesinin yolunu yapamayan İmamoğlu'nu savunmaya çalışan Akşener, "Ekrem İmamoğlu şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor" dedi.

"Çalışmaya vakti yok ama, tatile gitmeye, HDP'ye destek vermeye hep vakti var"

Akşener'e cevap AK Partili vekil Alpay Özalan'dan geldi.

Özalan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İP Genel Başkanı Meral Akşener 'İBB Başkanı çalışmaya vakit bulamıyor' demiş. Çalışmaya vakti yok ama tatile, konsere, gezmeye, HDP'ye destek vermeye hep vakti var." dedi.

"Beceriksiz, tembel, vizyonsuzun birini İstanbul'un başına bela ettiniz"

"Beceriksiz, tembel, vizyonsuz birini İstanbul'un başına bela ettiniz." diyen Özalan, Akşener'e, "Doğrusu bu. Siz de bunun farkındasınız." ifadelerini kullandı.

İşte Alpay Özalan'ın konuya ilişkin tweetleri:

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