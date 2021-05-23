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Siyaset Alpay Özalan'dan Meral Akşener'e tepki: Suçlu, fitneci, densiz!
Siyaset

Alpay Özalan'dan Meral Akşener'e tepki: Suçlu, fitneci, densiz!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ardından Rize'de provokasyon yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Hem suçlu hem fitneci hem de densiz!" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 01:21:00 -
Alpay Özalan'dan Meral Akşener'e tepki: Suçlu, fitneci, densiz!

yeniakit.com.tr

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ve Rize’de provokasyon yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Erdoğan'a skandal 'Netenyahu' benzetmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘çocuk katili’ İsrail Başbakanı Netenyahu’ya benzeterek skandal ifadeler kullandı. Akşener’in ‘şuursuzca’ yaptığı benzetmeye vatandaşlardan tepki yağarken; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, bunun siyasi bir eleştiri olduğunu söyledi.

Akşener'den Rize'de provokasyon

Netenyahu benzetmesinden dolayı Akşener tepkilerin odağındayken; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı memleketi Rize’ye giderek provokasyon yaptı.

Rize’nin İkizdere ilçesindeki taş ocağı yapımını protesto etmek amacıyla bölgeye giden Akşener, bölge halkı tarafından protesto edildi. ‘Erdoğan’ sloganlarının atıldığı protestoda İYİ Parti heyeti vatandaşlara saldırırken; Meral Akşener de kendisine soru sormak isteyen Havva Sevgen’i azarlayarak yanından uzaklaştırdı.

Alpay Özalan'dan tepki

Akşener’in Rize’deki provokasyonuna tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özalan şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener, önce Cumhurbaşkanımızı çocuk katili Netanyahu'ya benzetti. Sonra Cumhurbaşkanımızın en yüksek oy aldığı yere gidip provokasyon yaptı. Yetmedi, korumaları "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan esnafa saldırdı. Hem suçlu hem fitneci hem de densiz!

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