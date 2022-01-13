Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na tokat
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle basına yansıyan fotoğrafına ilişkin değerlendirmesini eleştirdi.
YENİ AKİT / ANKARA
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle basına yansıyan fotoğrafına ilişkin değerlendirmesini eleştirdi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Semra Güzel ile PKK'lı teröristin fotoğrafları hakkında sonunda konuştu. Konuştu ama HDP'ye tek söz söylemedi. Hedef şaşırtmaya çalıştı. Tezkereye ‘Hayır’ diyerek dağdaki teröristleri sevindirenlerden de bu beklenirdi. PKK'nın umudu CHP ve dostları!” ifadelerine yer verdi.