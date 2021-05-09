Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na ayar! 'Selo'ya şeref madalyası takmak isteyenler Kanal İstanbul'u anlayamaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çılgın proje' olarak duyurduğu 'Kanal İstanbul' projesi, ilk günden bu yana muhalefetteki rahatsızlığını sürdürüyor. Heykellere milyon dolarlar harcayan CHP, 'Kanal İstanbul'la ilgili provokasyonunu daha ileri boyuta taşıyarak tehdite kadar götürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birincisi iktidar olduğumuzda, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İkinicisi de bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler." demişti.

Kılıçdaroğlu'na 'Demirtaş' ayarı!

AK Partili Milletvekili Alpay Özalan da Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olan ifadelerine cevap verdi. Özalan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'u engellemek için projeye destek verenleri tehdit ediyor. Tek projesi Selahattin Demirtaş'ı kurtarıp şeref madalyası takmak olan biri, Kanal İstanbul'u anlayamaz. Millet, sandıkta diktatörlük hevesini yine kursağında bırakacak." ifadelerini kullandı.