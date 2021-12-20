Alpay Özalan'dan çok sert tepki! 'Yazıklar olsun sizin gibi terörün umudu olmuş muhalefete'
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun, “AK Parti-MHP yeni bir Türkiye yaratmak istiyor. CHP-İYİ Parti-HDP hükümeti devirebilir. Harekete geçmeliler.” ifadelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, tepki gösterdi.
Yeni Akit ANKARA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.
'Yazıklar olsun sizin gibi muhalefete'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özalan, “PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, ‘AK Parti-MHP yeni bir Türkiye yaratmak istiyor. CHP-İyi Parti-HDP hükümeti devirebilir. Harekete geçmeliler’ diyor. Bir terörist, ‘Yeni Türkiye durdurulmalı’ diyor. Umudu da CHP ve İYİ Parti. Yazıklar olsun sizin gibi muhalefete!” ifadelerine yer verdi.