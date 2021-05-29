Alpay Özalan'dan Ahmet Davutoğlu'na 'cahil' tepkisi

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Partililere yönelik 'cahil' ifadesini kullanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, "Başkasının gölgesini kendi gölgesi sanan zavallının tekidir." sözleriyle tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu'ndan AK Partililere hakaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye gündemini değerlendirdiği Sözcü TV canlı yayınında AK Partililere yönelik çirkin ifadeler kullandı. AK Parti'den ayrıldıktan sonra dindarlara kan kusturan CHP ile sık sık poz veren Davutoğlu, "Berat Albayrak damat olarak kendisinde bunu hak görüyordu. Albayrak, cahilin ta kendisidir. Zaten bu yüzden ekonomi battı, Soylu da güvenlik cahilidir." sözleriyle bir zamanlar yol yürüdüğü dava arkadaşlarını hedef aldı.

Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Alpay Özalan'dan tepki

Alpay Özalan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'nin altını oyarken deşifre olan ve partiden defedilen Ahmet Davutoğlu, AK Parti'deki herkese "cahil" demeye başladı. Ahmet Davutoğlu, başkasının gölgesini kendi gölgesi sanan zavallının tekidir. Millette hiçbir karşılığı olmadığını gördükçe çıldırıyor.