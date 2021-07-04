Alpay Özalan'dan ABD'nin soykırım iftirasına karşılık! 'Kızılderililer kitabını satışa sundu'

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Kızılderililer kitabının satışa sunulmasından sonra açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Mileltvekili Alpay Özalan, "Bu kitapla ülkemize her 24 Nisan'da soykırım iftirası atanların kirli ve kanlı tarihlerine yolculuk edeceğiz." dedi.

'24 Nisan'a yetiştiremedim'

Özalan, Youtube kanalından yayımladığı videoda kitabın içeriğini anlattı. "Bu kitabın hazırlığını yaklaşık bir yıldır yapıyorum." diyen Özalan, "Aslında isteğim her sene ısıtılıp ısıtılıp önümüze getirilen Ermeni soykırımı iftirasına karşılık olarak 24 Nisan'a yetiştirebilmekti. Fakat işlerimin yoğunluğu sebebi ile bunu gerçekleştiremedim." ifadelerini kullandı.

Batı'nın kanlı ve istilacı geçmişi...

Batı'nın iftira atarak kendi geçmişini unutturmaya çalıştığını belirten Özalan, "Bu kitap aracılığıyla bize kendi tarihini unutturmaya çalışan sözde medeni Batı'nın, ulaşabildiğim tüm insanlara onların istilacı ve katliamcı geçmişini hatırlatmaya çalıştım. Diğer bir arzumsa kitabımdaki bilgilerin sosyal mecralarda, bloglarda yayılması ve mümkün olduğunca fazla sayıda insan okunması." dedi.

Mektuplar, belgeler, şahitler...

Özalan, sözlerine şöyle devam etti: "Bize yıllarca kendi hazırladıkları ansiklopedilerle ve belgesellerle kendi istedikleri bilgileri öğrettiler. Hollywood filmeleri ile bize Kızılderilileri vahşi insanlar olarak tanıttılar. Ancak günümüzde bazı bilgilerin daha detaylı olarak ortaya çıkmasıyla bazı gerçekler sorgulanmaya başlandı. Artık çağımızda insalar, çok daha bilinçli ve yapılan algılara karşı çok daha temkinli. Kitabımda genel olarak olayların geçtiği tarihlerdeki mektuplara, belgelere ve olaylara şahit olan insanların kendi görüşlerine yer verdim."

'Kızılderililer gerçekten vahşi miydi?'

Kitabın arka kapak yazısı şöyle:

"Kristof Kolomb, bir kâşif miydi yoksa gözünü altın ve hazine hırsı bürümüş bir korsan mıydı? Bartolomé de Las Casas; Kolomb'un seyir defterlerine yazmadığı, sakladığı hangi sırları açıklamıştı? Kızılderililer, 1492 yılından önce nasıl bir hayat yaşıyorlardı? Gerçekten 'vahşi' miydiler? Aztek İmparatoru II. Montezuma, İnka İmparatoru Atahualpa ve diğer başka bazı Kızılderili liderler neden hep aynı davranışları sergilemişti? Bu bir tesadüf mü yoksa tarih kitaplarında bir yanıltma mı var? Codex Mendoza'nın üstünde hiç durulmayan gerçek neydi? 'Medeni' kolonyalizm niçin gerekliydi? Kurucu atalar arasında yer alan Amerikan başkanları, Kızılderililer hakkında ne düşünüyorlardı? Hangi başkanlar katliam emri vermişti? Kızılderilileri kimler nasıl katlettiler? Nasıl soykırımlar yaptılar? Topraklarını nasıl istila ettiler? Kendilerine nasıl köle yaptılar? Onları bize nasıl tanıttılar? Günümüzde, Kızılderililerin çileleri bitti mi?"