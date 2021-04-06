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Siyaset Alpay Özalan 'Zevzek İttifakı'nın Kanal İstanbul yalanlarını ve gerçekleri anlattı!
Siyaset

Alpay Özalan 'Zevzek İttifakı'nın Kanal İstanbul yalanlarını ve gerçekleri anlattı!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, başta CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere muhalefetin Kanal İstanbul'la ilgili ortaya attığı yalanları ve kanalla ilgili gerçekleri anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 23:16:00 - 2021-04-06 23:27:27

yeniakit.com.tr

Kanal İstanbul'la ilgili başta CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı yalanları anlatan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, muhalefetin çarpıttığı gerçekleri tek tek açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan propaganda

Türkiye'nin milli egemenlik haklarını da tahkim edecek Kanal İstanbul projesine muhalefet şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bilboard, afiş, reklam filmi gibi çeşitli araçlarla propagandaya dönüştürdüğü projeyle ilgili büyük bir karalama kampanyasına imza atıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çılgın proje' olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesiyle ilgili İmamoğlu televizyon kanallarını da gezerek propaganda yaparken,  muhalefet türlü yollarla projeyi engellemeye çalışıyor.

Muhalefetin Kanal İstanbul yalanları

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Youtube kanalında çektiği video ile muhalefetin Kanal İstanbul'la ilgili yalanlarını ve gerçekleri anlattı. Hükümetin adımlar attıkça muhalefetin çıldırdığını söyleyen Özalan, "Sürekli kara propaganda yaparak, ülkemize büyük faydalar sağlayacak bu projeyi hedef alıyorlar. "Bu kadar da saçmalanmaz" dedirten yalanlar söylüyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar nafile. Ağlasalar da zırlasalar da çıldırsalar da Kanal İstanbul hayata geçecek!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Tika

Piyango vekil olmuş boş yapıyor
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Merdo

Yakışmıyor alpay’a vekillik.  
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