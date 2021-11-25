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Siyaset Alpay Özalan: Meral Akşener kadın düşmanı arıyorsa kendine baksın!
Siyaset

Alpay Özalan: Meral Akşener kadın düşmanı arıyorsa kendine baksın!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "kadına şiddet" üzerinden iktidarı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert ifadelerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 23:31:00 -
Alpay Özalan: Meral Akşener kadın düşmanı arıyorsa kendine baksın!

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "kadına şiddet" üzerinden AK Parti iktidarını hedef almasını sert ifadelerle eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Özalan, "Akşener, kadın düşmanı arıyorsa kendine baksın." dedi.

İP'li Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizde kadınlar; sokakta, metroda, evde, işyerinde, hiçbir yerde güvende değil. Haksızlığa uğradığında adaletin yanında olacağından emin değil. Ama az kaldı. Kadına düşman bu zihniyetten, ilk sandıkta kurtulacağız." ifadelerini kullanarak iktidara, "kadın düşmanı" iftirasını atmıştı.

'Şehit bacısına küfredeni koruyan bir kendini bilmez'

Akşener'e Twitter hesabından cevap veren AK Partili Özalan, "Başörtüsü yasağını gönülden destekleyen 28 Şubatçı Meral Akşener, kadın düşmanı arıyorsa kendine baksın." dedi.

İP'li Lütfü Türkkan'ın, şehit bacısına yönelik ahlaksız sözlerini hatırlatan Özalan, şöyle devam etti: "Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı koruyan bir kendini bilmezin, sözünün itibarı olmaz. Sizin adaletiniz Demirtaş'ın kahvaltı masasını, Lütfü'nün parasını görene kadar!"

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