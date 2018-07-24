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Alpay Özalan HDP'lilerin aklını aldı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin militan milletvekilleri, Meclis'te gerginliğe neden oldu. Alpay Özalan, güçlükle durduruldu.

24 Temmuz 2018 Salı 09:09
Alpay Özalan HDP'lilerin aklını aldı!

CHP'nin kırk takla atarak Meclis'e taşıdığı Kandil'in partisi HDP, Meclis'te gerginliğe neden oldu.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın hakarete varan sözlerinin ardından tansiyon yükseldi.

AK Parti ile HDP'li milletvekilleri karşı karşıya geldi. Bu sırada en önde yer alan isim, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dı.

3 KİŞİ DURDURAMADI...

AK Partili vekiller tarafından güçlükle durdurulan Özalan, kürsünün kimseye hakaret hakkı vermediğini söyledi.

Yaşanan gerilimin ardından oturuma ara verildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:09
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  10. ahmet şık

YORUM YAZ

  • fahrifahri17 dk önce
    Aslan gibi vekil işte böyle olur. O çakallara böyle had bildirilir. Hz. Allah yardımcısı olsun.
  • MankurtMankurt30 dk önce
    Yaziklar olsun bize. Alpay mi meclise bizi temsil ediyor? ...
  • ERGÜN ERGÜN 15 dk önce
    Alpay kardeşimizden ümitliyiz en azından bi kaçına burun ve dişestetiği yaparsa ülke olarak mutlu oluruz.
  • fahrifahri17 dk önce
    Aslan gibi vekil işte böyle olur. O çakallara böyle had bildirilir. Hz. Allah yardımcısı olsun.
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